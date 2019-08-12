Великобритания обещает применить "поправку Магнитского" о санкциях после Brexit

Власти Британии обещают использовать так называемую "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после выхода из ЕС.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в колонке для The Telegraph, опубликованной также на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Он упомянул об опыте Канады относительно принятия "закона Магнитского" для ввода визовых запретов и замораживания активов тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека.

"Как только мы покинем ЕС и восстановим контроль над нашими собственными санкционные правилам, это правительство начнет применять "поправку Магнитского" к закону о санкциях. Это означает, что нарушители прав человека в любой точке мира столкнутся с последствиями за свои действия, любые активы, которые они держат в Британии, будут заморожены и им будет закрыт въезд в Британию", - заявил Рааб.

"Мы обеспечим, чтобы глобальная Британия не была безопасным убежищем для тех, кто наживается на пытках других", - отметил он.

Британский парламент принял поправку, аналогичную американскому "закону Магнитского", в мае 2018 года. Помимо введения ограничительных мер за нарушение прав человека она также предполагает раскрытие до 2020 года информации о тех, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании.