Фінське головування в ЄС виправдовує спонсорську угоду з BMW

Фінське головування в ЄС захищає свою угоду з німецьким автовиробником BMW щодо безкоштовного надання 100 транспортних засобів для перевезення VIP-персон на заходах у Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

BMW стала спонсором після "тендеру на рівні ЄС", а керівники BMW "не мали можливості зустрітися" з політиками, сказала спікер фінського головування Аня Лаїсі.

Читайте також Єврокомісія розслідує можливу змову BMW, Daimler і Volkswagen

BMW не надавала палива та водіїв, додала вона.

BMW була одним із трьох виробників автомобілів, звинувачених у порушенні правил конкуренції ЄС через змову з метою затягнути впровадження нових технологій скорочення викидів у своїх автомобілях. Це викликало ряд запитань, оскільки фінське головування обіцяло зосередитися на заходах щодо протидії зміні клімату.