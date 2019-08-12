Финское председательство в ЕС оправдывает спонсорское соглашение с BMW

Финское председательство в ЕС защищает свое соглашение с немецким автопроизводителем BMW по бесплатному предоставлению 100 транспортных средств для перевозки VIP-персон на мероприятиях в Хельсинки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

BMW стала спонсором после "тендера на уровне ЕС", а руководители BMW "не имели возможности встретиться" с политиками, сказала спикер финского председательства Аня Лаис.

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BMW не предоставляла топливо и водителей, добавила она.

BMW была одним из трех производителей автомобилей, обвиняемых в нарушении правил конкуренции ЕС путем сговора с целью затянуть внедрение новых технологий сокращения выбросов в своих автомобилях. Это вызвало ряд вопросов, поскольку финское председательство обещало сосредоточиться на мерах по противодействию изменениям климата.