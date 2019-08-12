У Франції хочуть розслідувати діяльність американського фінансиста, знайденого мертвим

Французький міністр з питань гендерної рівності Марлен Ш'яппа закликала в понеділок розслідувати діяльність у Франції Джефрі Епштейна, американського фінансиста, знайденого мертвим у в'язниці в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Епштейн, ймовірно, вчинив самогубство - за даними джерел, він повісився. Чоловіка тримали під вартою за обвинувачення у "сексуальній експлуатації і насильстві стосовно десятків неповнолітніх дівчат".

"Американське розслідування виявило зв’язки з Францією. Тому для нас і для потерпілих є принциповим почати розслідування у Франції, щоб пролити світло на цю тему", - заявила Ш'яппа.

Епштейна заарештували 6 липня в Нью-Джерсі після того, як його приватний літак приземлився після польоту з Парижа. New York Times повідомляла, що йому належить нерухомість у французькій столиці.

"Ми хотіли б скористатися цим приводом, щоб ще раз підкреслити нашу максимальну рішучість захистити молодих дівчат від сексуального насильства і особливо від експлуатації злочинними мережами. Це повинно призвести до того, що в останній чверті цього року будуть оголошені нові кроки", - додала Ш'яппа.