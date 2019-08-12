Во Франции хотят расследовать деятельность американского финансиста, найденного мертвым

Французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа призвала в понедельник расследовать деятельность во Франции Джефри Эпштейна, американского финансиста, найденного мертвым в тюрьме в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эпштейн, вероятно, совершил самоубийство - по данным источников, он повесился. Мужчину держали под стражей по обвинению в "сексуальной эксплуатации и насилии в отношении десятков несовершеннолетних девушек".

"Американское расследование выявило связи с Францией. Поэтому для нас и для пострадавших принципиально начать расследование во Франции, чтобы пролить свет на эту тему", - заявила Шьяппа.

Эпштейна арестовали 6 июля в Нью-Джерси после того, как его частный самолет приземлился, прилетев из Парижа. New York Times сообщала, что ему принадлежит недвижимость во французской столице.

"Мы хотели бы воспользоваться этим поводом, чтобы еще раз подчеркнуть нашу максимальную решимость защитить молодых девушек от сексуального насилия и особенно от эксплуатации преступными сетями. Это должно привести к тому, что в последней четверти этого года будут объявлены новые шаги", - добавила Шьяппа.