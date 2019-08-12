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Во Франции хотят расследовать деятельность американского финансиста, найденного мертвым

Понедельник, 12 августа 2019, 13:39

Французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа призвала в понедельник расследовать деятельность во Франции Джефри Эпштейна, американского финансиста, найденного мертвым в тюрьме в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эпштейн, вероятно, совершил самоубийство - по данным источников, он повесился. Мужчину держали под стражей по обвинению в "сексуальной эксплуатации и насилии в отношении десятков несовершеннолетних девушек".

"Американское расследование выявило связи с Францией. Поэтому для нас и для пострадавших принципиально начать расследование во Франции, чтобы пролить свет на эту тему", - заявила Шьяппа.

Эпштейна арестовали 6 июля в Нью-Джерси после того, как его частный самолет приземлился, прилетев из Парижа. New York Times сообщала, что ему принадлежит недвижимость во французской столице.

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"Мы хотели бы воспользоваться этим поводом, чтобы еще раз подчеркнуть нашу максимальную решимость защитить молодых девушек от сексуального насилия и особенно от эксплуатации преступными сетями. Это должно привести к тому, что в последней четверти этого года будут объявлены новые шаги", - добавила Шьяппа.

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