У Франції сталися сутички поліції з "жовтими жилетами"

Французькі протестувальники в жовтих жилетах в суботу пошкодили офіси партії LREM президента Еммануеля Макрона в Монпельє, на півдні Франції. Тим часом поліція Тулузи застосувала сльозогінний газ після того, як близько 250 протестувальників пройшли містом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Близько 100 "жовтих жилетів" обмалювали офіси депутата Патріка Віньяля жовто-зеленою фарбою. Він став одним з десятків атакованих останніми тижнями депутатів партії президента. Після нападу на офіс сотні "жовтих жилетів" пройшли через Монпельє, перекривши рух трамваю.

У інших місцях у цей час проходили марші в Тулузі, Бордо та Парижі. У Парижі на вулиці вийшли кілька сотень "жовтих жилетів". Дві жінки отримали легкі травми після зіткнень з поліцією у Тулузі.

Le monde a l'envers ! Les #GiletsJaunes tentent de calmer la police qui frappe sans raison des manifestants. La police a attrapé des gj pour les empêcher d'entrer dans un magasin pour acheter de l'eau... On en est là. #Acte39 pic.twitter.com/hLGEQcH2kF — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) August 10, 2019

Антиурядові акції протесту почалися після того, як французький парламент схвалив торговельну угоду між ЄС та Канадою (CETA), противники якої заявили, що договір порушує соціальні та екологічні норми ЄС, дозволяючи імпорт продукції, виготовленої за умов, які не дозволені в Європі.