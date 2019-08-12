Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Італії розглядають формування уряду без Сальвіні

У Португалії виник дефіцит пального через страйк водіїв бензовозів

Британія обіцяє застосувати "поправку Магнітського" щодо санкцій після Brexit

Поліція розслідує стрілянину в мечеті біля Осло як спробу теракту






У Франції сталися сутички поліції з "жовтими жилетами"

Понеділок, 12 серпня 2019, 09:38

Французькі протестувальники в жовтих жилетах в суботу пошкодили офіси партії LREM президента Еммануеля Макрона в Монпельє, на півдні Франції. Тим часом поліція Тулузи застосувала сльозогінний газ після того, як близько 250 протестувальників пройшли містом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Близько 100 "жовтих жилетів" обмалювали офіси депутата Патріка Віньяля жовто-зеленою фарбою. Він став одним з десятків атакованих останніми тижнями депутатів партії президента. Після нападу на офіс сотні "жовтих жилетів" пройшли через Монпельє, перекривши рух трамваю.

У інших місцях у цей час проходили марші в Тулузі, Бордо та Парижі. У Парижі на вулиці вийшли кілька сотень "жовтих жилетів". Дві жінки отримали легкі травми після зіткнень з поліцією у Тулузі.

Антиурядові акції протесту почалися після того, як французький парламент схвалив торговельну угоду між ЄС та Канадою (CETA), противники якої заявили, що договір порушує соціальні та екологічні норми ЄС, дозволяючи імпорт продукції, виготовленої за умов, які не дозволені в Європі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Протести у Франції Франція
powered by lun.ua