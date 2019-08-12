Чехи найліпше ставляться до Словаччини, найгірше - до Китаю

Чехи, як і раніше, серед зарубіжних країн найліпше оцінюють Словаччину і Австрію - 87% і 78% відповідно.

Такими є червневі дані агентства STEM, передає "Європейська правда" з посиланням нa Radio Praha.

Симпатії до таких західних держав, як США, Німеччина, Франція і Велика Британія, знизились, показують опитування. Водночас громадяни Чехії, як і раніше, сприймають їх позитивніше, ніж Росію, Україну, Туреччину і Китай.

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Рейтинг симпатій США знизився з 2017 року найбільш помітно, що, ймовірно, пов'язано з приходом президента Дональда Трампа і проведеною ним політикою.

Зниження популярності Британії ініціатори дослідження STEM пояснюють рішенням про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Раніше повідомлялося, що ставлення чехів до України за останні роки значно покращилося.