Чехи лучше всего относятся к Словакии, хуже всего – к Китаю

Чехи, как и ранее, среди зарубежных стран лучше всего оценивают Словакию и Австрию - 87% и 78% соответственно.

Таковы июньские данные агентства STEM, передает "Европейская правда" со ссылкой нa Radio Praha.

Симпатии к таким западных государств, как США, Германия, Франция и Великобритания, снизились, показывают опросы. В то же время граждане Чехии по-прежнему воспринимают их более позитивно, чем Россию, Украину, Турцию и Китай.

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Рейтинг симпатий США снизился с 2017 года наиболее заметно, что, вероятно, связано с приходом президента Дональда Трампа и проводимой им политикой.

Снижение популярности Британии инициаторы исследования STEM объясняют решением о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

Ранее сообщалось, что отношение чехов к Украине за последние годы значительно улучшилось.