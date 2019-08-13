Адміністрація Трампа ускладнює правила отримання грін-карт

Адміністрація президента США запроваджує нові правила отримання грін-карт – тепер легальний статус буде важче отримати іммігрантам, які користуються програмами соціальної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Нові правила дозволяють відмовляти в отриманні грін-карт іммігрантам, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість і іншими видами соціальної допомоги.

Федеральне законодавство вже сьогодні зобов'язує охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не потребують державного піклування, проте нові правила, про які було оголошено в понеділок, містять більш детальний список програм, які можуть привести до дискваліфікації.

Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу в США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами - такими, як освіта, сімейний дохід і стан здоров'я.

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Нові правила - одна з найагресивніших ініціатив адміністрації, спрямованих на обмеження легальної імміграції. Білий дім прагне реформувати імміграційну систему таким чином, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз'єднанню сімей.

Правила наберуть чинності в середині жовтня. Вони не поширюються на американських громадян, навіть в разі, якщо серед їхніх родичів є іммігранти, щодо яких діють ці вимоги.