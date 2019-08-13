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Територію поблизу Нотр-Дам почали очищати від свинцю

Вівторок, 13 серпня 2019, 11:41

13 серпня розпочалися роботи з дезактивації території довкола Собору Паризької Богоматері , забрудненої свинцем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Роботи розпочалися з Rue de la Cité, яку перекрили для руху пішоходів і транспорту. Напередодні поліція встановила бар’єри, які мають відділити території біля собору, що підлягають очищенню.

Передбачається, що на плоскі поверхні під тиском будуть розпорошувати воду зі спеціальним миючим засобом, а на лавки, ємності для квітів і ліхтарі завдадуть спеціальний гель. При цьому процедуру слід повторити через декілька днів.

Разом з тим із забруднених ділянок землі вже зняли пласт грунту глибиною в 40 сантиметрів.

Вогонь, який частково знищив собор, розплавив сотні тонн свинцю, що містилися в конструкції шпиля і на даху.

Призупинені в кінці липня роботи з реконструкції  Нотр-Дам повинні поступово відновитись 19 серпня після впровадження нових радикальних заходів захисту, особливо для будівельників, які беруть участь у відновлювальних роботах.

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