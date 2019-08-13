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Территорию возле Нотр-Дам начали очищать от свинца

Вторник, 13 августа 2019, 11:41

13 августа начались работы по дезактивации территории вокруг Собора Парижской Богоматери, загрязненной свинцом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Работы начались с Rue de la Cité, которую перекрыли для движения пешеходов и транспорта. Накануне полиция установила барьеры, которые должны отделить территории возле собора, подлежащих очистке.

Предполагается, что на плоские поверхности под давлением будут распылять воду со специальным моющим средством, а на скамейки, емкости для цветов и фонари нанесут специальный гель. При этом процедуру следует повторить через несколько дней.

Вместе с тем с загрязненных участков земли уже сняли слой почвы глубиной в 40 сантиметров.

Огонь, который частично уничтожил собор, расплавил сотни тонн свинца, содержавшиеся в конструкции шпиля и на крыше.

Приостановленные в конце июля работы по реконструкции Нотр-Дам должны постепенно возобновиться 19 августа после внедрения новых радикальных мер защиты, особенно для строителей, участвующих в восстановительных работах.

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