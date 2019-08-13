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Росія намагається заблокувати доступ туркменського газу до ринку ЄС

Вівторок, 13 серпня 2019, 16:18

Росія намагається заблокувати будівництво Транскаспійського газопроводу між Туркменістаном та Азербайджаном, за допомогою якого туркменський газ потенційно міг би вийти на європейський ринок через Туреччину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Перший заступник глави апарату уряду РФ Сергєй Приходько заявив, що "інтереси збереження унікальної екосистеми Каспію мають безумовний пріоритет над будь-якими гіпотетичними економічними проєктами". Водночас Москва гостро критикує блокування Данією будівництва газопроводу "Північний потік-2" з тих самих причин.

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Підписана 12 серпня 2018 року Конвенція про правовий статус Каспійського моря передбачає, що подібні проєкти слід узгоджувати лише між країнами, через територіальні води яких пройде трубопровід. Однак пізніше в МЗС РФ пояснили, що прокладання газопроводу вимагає узгодження з усіма країнами "каспійської п'ятірки" (Росія, Азербайджан, Іран, Казахстан і Туркменістан) відповідно до протоколу до Тегеранської конвенції 2003 року щодо оцінки впливу на довкілля в транскордонному контексті.

 

Таким чином, єдиними шляхами постачання туркменського енергоносія на Захід наразі залишаються транзитні трубопроводи через територію Казахстану і Росії, яка з націнкою перепродає блакитне паливо європейським споживачам.

Нагадаємо, із запасами в 32 трлн кубометрів природного газу (12% від світових запасів) Туркменістан є четвертою найбільшою країною за видобутком газу у світі.

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