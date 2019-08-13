Росія намагається заблокувати доступ туркменського газу до ринку ЄС

Росія намагається заблокувати будівництво Транскаспійського газопроводу між Туркменістаном та Азербайджаном, за допомогою якого туркменський газ потенційно міг би вийти на європейський ринок через Туреччину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Перший заступник глави апарату уряду РФ Сергєй Приходько заявив, що "інтереси збереження унікальної екосистеми Каспію мають безумовний пріоритет над будь-якими гіпотетичними економічними проєктами". Водночас Москва гостро критикує блокування Данією будівництва газопроводу "Північний потік-2" з тих самих причин.

Підписана 12 серпня 2018 року Конвенція про правовий статус Каспійського моря передбачає, що подібні проєкти слід узгоджувати лише між країнами, через територіальні води яких пройде трубопровід. Однак пізніше в МЗС РФ пояснили, що прокладання газопроводу вимагає узгодження з усіма країнами "каспійської п'ятірки" (Росія, Азербайджан, Іран, Казахстан і Туркменістан) відповідно до протоколу до Тегеранської конвенції 2003 року щодо оцінки впливу на довкілля в транскордонному контексті.

Таким чином, єдиними шляхами постачання туркменського енергоносія на Захід наразі залишаються транзитні трубопроводи через територію Казахстану і Росії, яка з націнкою перепродає блакитне паливо європейським споживачам.

Нагадаємо, із запасами в 32 трлн кубометрів природного газу (12% від світових запасів) Туркменістан є четвертою найбільшою країною за видобутком газу у світі.