Австрія: дім ультраправого ексвіцеканцлера обшукали в корупційній справі
Австрійська прокуратура у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA) в понеділок провела обшуки у колишнього віцеканцлера та екслідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе та його правої руки Йоганна Гуденуса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.
Справа стосується сумнівного призначення Петера Зідльо, члена окружної ради у Відні від FPÖ, до ради керівників австрійського оператора казино Casinos Austria. Представник WKStA у вівторок підтвердив факт проведення обшуків у рамках корупційного розслідування, проте не назвав жодних імен.
"Прокуратура проводить розслідування за підозрою в корупції і хабарництві щодо шести фізичних осіб і організації. В ході цього розслідування в понеділок ми провели обшуки в декількох місцях у двох федеральних землях", - заявив офіційний представник прокурора Рене Руппрехт.
За даними джерел, серед тих, у кого було проведені рейди, були також Штрахе і Гуденус.
У травні Штрахе пішов у відставку з посади віцеканцлера та лідера FPÖ через так звану справу "Ібіци", яка закінчилася також падінням уряду Себастіана Курца та оголошенням дострокових виборів.
Понеділкові обшуки не пов’язані з весняним скандалом, однак вони можуть відобразитися на результатах виборів наприкінці вересня.
Видання Standard повідомило, що між FPÖ та Народною партією (ÖVP) Себастіана Курца було досягнуто домовленості щодо призначення Зідльо у Casinos Austria.
Натомість FPÖ нібито пообіцяла погодитися прийняти будь-які зміни до законодавства про малі азартні ігри після виборів у Відні в 2020 році. Тож австрійські прокурори розслідують, чи було призначення зроблене в обмін на обіцянку про надання ліцензій на азартні ігри.