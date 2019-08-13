Австрія: дім ультраправого ексвіцеканцлера обшукали в корупційній справі

Австрійська прокуратура у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA) в понеділок провела обшуки у колишнього віцеканцлера та екслідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе та його правої руки Йоганна Гуденуса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Справа стосується сумнівного призначення Петера Зідльо, члена окружної ради у Відні від FPÖ, до ради керівників австрійського оператора казино Casinos Austria. Представник WKStA у вівторок підтвердив факт проведення обшуків у рамках корупційного розслідування, проте не назвав жодних імен.

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"Прокуратура проводить розслідування за підозрою в корупції і хабарництві щодо шести фізичних осіб і організації. В ході цього розслідування в понеділок ми провели обшуки в декількох місцях у двох федеральних землях", - заявив офіційний представник прокурора Рене Руппрехт.

За даними джерел, серед тих, у кого було проведені рейди, були також Штрахе і Гуденус.

У травні Штрахе пішов у відставку з посади віцеканцлера та лідера FPÖ через так звану справу "Ібіци", яка закінчилася також падінням уряду Себастіана Курца та оголошенням дострокових виборів.

Понеділкові обшуки не пов’язані з весняним скандалом, однак вони можуть відобразитися на результатах виборів наприкінці вересня.

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Видання Standard повідомило, що між FPÖ та Народною партією (ÖVP) Себастіана Курца було досягнуто домовленості щодо призначення Зідльо у Casinos Austria.

Натомість FPÖ нібито пообіцяла погодитися прийняти будь-які зміни до законодавства про малі азартні ігри після виборів у Відні в 2020 році. Тож австрійські прокурори розслідують, чи було призначення зроблене в обмін на обіцянку про надання ліцензій на азартні ігри.