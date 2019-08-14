США обговорюють з союзниками розгортання ракет в Азії

Вашингтон консультується зі своїми союзниками щодо планів розгортання ракет середньої дальності в Азії, в той час як Китай говорить, що відповість контрзаходами.

Про це повідомляє AP з посиланням на високопоставленого американського дипломата, передає "Європейська правда".

Вашингтон заявив, що планує розмістити таку зброю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

США звинуватили іншого учасника Договору, Росію, в шахрайстві через розробку систем озброєнь, заборонених згідно з договором. Однак багато аналітиків кажуть, що Вашингтон вже давно прагне розгорнути ракети середньої дальності, щоб протистояти зростаючому арсеналу Китаю.

У вівторок на селекторній нараді заступник Держдепартаменту з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявила, що уряди приймуть рішення про розміщення таких ракет.

"Будь-яке рішення щодо цього регіону буде прийнято в рамках консультацій з нашими союзниками, це не одностороннє рішення США", — заявила Томпсон.

Союзники США за договором про взаємну оборону Японія, Південна Корея та Австралія вважаються головними кандидатами на ракетну базу, хоча Пекін попередив, що будь-яка країна, яка прийме таку угоду, зіткнеться з відплатою, ймовірно, у формі економічного бойкоту або аналогічних санкцій.

Хоча Китай підтримує великий запас ракет середньої дальності, Пекін стверджує, що вони не можуть досягти США, в той час як ракети, розгорнуті США в Азії, будуть знаходитися на відстані удару від материкового Китаю.