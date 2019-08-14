Сенат Італії відмовився проводити 14 серпня голосування щодо довіри уряду

Сенат Італії відмовився проводити 14 серпня голосування щодо ініціативи партії "Ліга" про недовіру прем'єр-міністру Італії Джузеппе Конте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Проти ініціативи виступили "Рух 5 зірок", "Демократична партія" і невелика ліва партія "Вільні і рівні", пообіцявши, що вони будуть голосувати проти неї і далі.

Водночас Сенат висловилися на підтримку того, щоб Джузеппе Конте виступив перед ними 20 серпня з оцінкою ситуації, в якій опинилася правляча коаліція.

Глава партії "Ліга" і віцепрем’єр Маттео Сальвін раніше закликав якомога швидше проголосувати за проєктом скорочення числа сенаторів і депутатів в італійському парламенті, і відразу після цього провести дострокові вибори.

Сальвіні підкреслив, що його партія готова проголосувати за скорочення числа депутатів і сенаторів вже наступного тижня. "Рух 5 зірок" в свою чергу заявив, що "Ліга" повинна відмовитися від ініціативи з вотумом недовіри, якщо хоче добитися скорочення депутатів і сенаторів.

Реформа, запропонована "Рухом 5 зірок", повинна скоротити число членів палати депутатів з 630 до 400, а сенаторів - з 315 до 200. Новий закон буде застосовуватися при першому ж розпуску парламенту, але не раніше, ніж через 60 днів після його вступу в силу.

Партія "Ліга" минулого тижня закликала Сенат висловити вотум недовіри уряду. Сальвіні виступив за дострокові вибори у зв'язку з відсутністю в парламенті більшості.