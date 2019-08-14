У Польщі затримали групу, що сприяла незаконній легалізації понад 600 іноземців

Понад шість сотень іноземців з Близького Сходу, Середньої Азії та Північної Африки незаконно потрапили до Польщі за допомогою злочинної групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чотирьох осіб, які брали участь у схемі, затримали та звинуватили в участі в злочинній групі та незаконному виробленні документів з метою легалізації перебування іноземців у Польщі, а також в отриманні пов'язаної з цим фінансової вигоди.

Члени групи за винагороду допомагали іноземцям з одержанням дозволів на перебування у Польщі, зокрема, виробляли фальшиві документи, що дозволяють отримати посвідку на тимчасове перебування та працю.

Затримані також представляли іноземців під час адміністративних проваджень.

За даними правоохоронців, завдяки діяльності групи понад 600 іноземців, зокрема, громадяни Пакистану, Сирії, Алжиру, Іраку, Єгипту, Лівії, Ірану та Індії, могли перебувати на теренах Польщі незаконно. Члени банди на свої незаконній діяльності заробили 920 тисяч євро.

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За інформацією поліції, нове затримання - це черговий удар по цій групі. У березні цього року було затримано 16 осіб, зокрема 14 поляків і 3 громадян України. У квітні затримали додаткових підозрюваних. У справі нині проходять уже 28 підозрюваних, яким загалом висунули 248 обвинувачень. Справа розвивається, подальші затримання не виключені.