В Польше задержали группу, которая способствовала незаконной легализации более 600 иностранцев

Более шести сотен иностранцев с Ближнего Востока, из Средней Азии и Северной Африки незаконно попали в Польшу с помощью преступной группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Четырех человек, которые участвовали в схеме, задержали и обвинили в участии в преступной группе и незаконном изготовлении документов с целью легализации пребывания иностранцев в Польше, а также в получении связанной с этим финансовой выгоды.

Члены группы за вознаграждение помогали иностранцам с получением разрешений на пребывание в Польше, в частности, делали фальшивые документы, позволяющие получить вид на временное пребывание и работу.

Задержанные также представляли иностранцев во время административных производств.

По данным правоохранителей, благодаря деятельности группы более 600 иностранцев, в частности, граждане Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, могли находиться на территории Польши незаконно. Члены банды на своей незаконной деятельности заработали 920 тыс. евро.

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По информации полиции, новое задержание - это очередной удар по этой группе. В марте этого года были задержаны 16 человек, в том числе 14 поляков и трое граждан Украины. В апреле задержали дополнительных подозреваемых. По делу сейчас проходят уже 28 подозреваемых, которым в целом выдвинули 248 обвинений. Дело развивается, дальнейшие задержания не исключены.