Президент Румунії Нікушор Дан не має особливого оптимізму щодо укладення мирної угоди між Росією і Україною до кінця року, бачить більше шансів на це навесні.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Дана запитали про можливість досягнення мирної угоди у війні Росії проти України до кінця року.

"Я не дуже оптимістично налаштований у цей момент. Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде весною наступного року", – сказав він.

"Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і тиснули на Росію", – додав президент Румунії.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

В той же час президент США Дональд Трамп розсміявся, коли його попросили прокоментувати заяви українського президента Володимира Зеленського щодо того, що американські спецпредставники наполягають на "якнайшвидшому" укладенні угоди про завершення війни Росії проти України.