Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що Європейський Союз не повною мірою розглядає можливості заморожених російських активів, які можна було б використати для фінансування потреб України.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Цього дня у Брюсселі проходить позачергове засідання Європейської ради, яке присвячене наступному довгостроковому бюджету ЄС та фінансуванню України.

У цьому контексті Кулбергс зазначив, що ЄС "не повною мірою розглядає можливості щодо заморожених активів".

"Заморожені російські активи – це величезна сума грошей. Ми допомагаємо Україні, водночас там лежать кошти, які можна використати. Ми повинні підтримати окрему країну, яка може мати певні труднощі з цим питанням, але загалом повністю підтримати використання цих активів. Це могло б, наприклад, заповнити наявний фінансовий дефіцит", – додав прем’єр Латвії.

Цього дня прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна підтримує вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет ЄС у залежність від готовності всіх держав Євросоюзу брати участь у фінансуванні України.

18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".