Кадрові рішення Зеленського не є перепоною для його зустрічі з Трампом – Тейлор

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор стверджує, що жодне з кадрових рішень президента Володимира Зеленського не є перепоною для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, питання лише в узгодженні графіків.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

"Жодних перепон, крім питання графіку. Обидва президенти явно зацікавлені у зустрічі, але обидва – зайняті люди, знайти час було непросто", - заявив Тейлор.

Він додав, що не чув про чутки щодо невдоволення США призначенням Андрія Богдана головою офісу президента.

"73% віддали голоси за Зеленського, і це дуже потужна підтримка. Він має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині – то не наша справа", - заявив посол.

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"Жодних оцінок чи заяв про команду президента України від США не буде. Важливі не персоналії, а рішення, дії української влади. І якщо Зеленський лишатиметься прихильним до демократичної України, якщо він і далі матиме на меті вирішення проблем з очолюваними Росією військами на Донбасі, буде протидіяти Росії і на Донбасі, і в Криму, якщо він просуватиме реформи – то це буде саме те, чого ми прагнемо", - наголосив він.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський зможе досягти домовленості з російським колегою Владіміром Путіним.