Кадровые решения Зеленского не являются препятствием для его встречи с Трампом – Тейлор

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор утверждает, что ни одно из кадровых решений президента Владимира Зеленского не является препятствием для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, вопрос лишь в согласовании графиков.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на "Европейской правде".

"Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента явно заинтересованы во встрече, но оба - занятые люди, найти время было непросто", - заявил Тейлор.

Он добавил, что не слышал о слухах по поводу недовольства США назначением Андрея Богдана главой офиса президента.

"73% отдали голоса за Зеленского, и это очень мощная поддержка. Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет давать ему советы, и любые решения в этой области - не наше дело", - заявил посол.

Читайте также Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве или Нью-Йорке, даты визита пока нет

"Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Важны не персоналии, а решения, действия украинской власти. И если Зеленский сохранит приверженность демократической Украине, если он и дальше будет ставить целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы - это будет именно то, чего мы хотим", - отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным.