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Глава посольства США не бачить впливу Коломойського на політику Зеленського

Четвер, 15 серпня 2019, 10:33

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор каже, що не бачить впливу Ігоря Коломойського на українську політику.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

"Особисто я цього не бачу. Мені не відомо про жодну ознаку того, що будь-яке з рішень президента Зеленського було ухвалене під впливом Коломойського", - заявив Тейлор.

"Я, звісно, не долучений до процесу ухвалення рішень у офісі президента, але я справді не бачу впливу на політику Зеленського з боку жодного з великих бізнесменів", - додав він. 

Однак, за словами посла, це не означає, що такий вплив виключений – він цілком може з’явитися. 

"Президент має бути здатним ухвалювати рішення на основі власної позиції, своєї політики, своїх очікувань, і він не має перебувати під впливом будь-якого представника великого бізнесу чи олігарха – чи то йдеться про Коломойського, чи будь-кого іншого", - наголосив Вільям Тейлор. 

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