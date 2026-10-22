У Польщі збираються масові протести з вимогою легалізувати аборти

У четвер на вулицях багатьох польських міст відбудуться протести під гаслом "Червона картка за аборти", організатори та учасники вимагатимуть від влади виконання передвиборчих обіцянок щодо лібералізації законодавства про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Дата протестів була обрана не випадково, адже на 22 жовтня припадає річниця ухвалення Конституційним судом рішення, яке посилило законодавство щодо абортів у Польщі.

У 2020 році Конституційний суд визнав неконституційною підставу, що дозволяла аборт у разі важкого та незворотного ушкодження плоду або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Це рішення тоді викликало масові протести по всій країні.

Організатори нинішніх акцій нагадують, що лібералізація законодавства про аборти була однією з ключових обіцянок коаліції, яка перемогла на виборах 2023 року. Однак, як підкреслюють активісти, досі ця вимога не була виконана.

"Загальнопольський страйк жінок" зазначає, що "влада не зробила нічого, щоб це змінити. Не було розроблено рішень, які, обійшовши вето, дозволили б жінкам у польських лікарнях почуватися безпечніше".

Організації наголошують, що жінок із вагітностями, які становлять загрозу для життя, як і раніше, відправляють із лікарень із повідомленням про відсутність правових підстав для надання допомоги, і їм часто доводиться шукати порятунку за кордоном.

Демонстрації 22 жовтня о 18:00 відбудуться у 27 містах (зокрема у Гданську, Познані, Єленя-Гурі, Катовіце, Кельце, Лодзі, Бельсько-Бялій, Варшаві, Любліні, Торуні, Пйотркуві-Трибунальському, Кракові, Ченстоховій, Ольштині, Вроцлаві, Бидгощі і Щецині).

Це буде найбільша демонстрація з питання абортів у Польщі за останні два роки.

Нагадаємо, у вівторок Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та за сприяння у проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.

Втім, у канцелярії президента Кароля Навроцького натякнули, що той, ймовірно, накладе вето на ухвалені поправки.