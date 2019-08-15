В США отметили необходимость реформировать украинское правосудие и рынок земли

Среди ключевых реформ, необходимых Украине, поверенный в делах США Уильям Тейлор назвал реформу правосудия и рынка земли.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на "Европейской правде".

"Я бы поставил реформу правосудия на первое место. Нужны новые судьи, новый уровень их квалификации. Судам должны доверять украинские граждане, а это возможно, только если решения будут объективными, основанными на праве, а не на деньгах", - заявил Тейлор.

На втором месте по важности у него стоит земельная реформа.

"Более десяти лет назад, когда я был послом, мы так же говорили о земельной реформе! Это не будет простым решением, но оно нужно! Это поможет росту экономики, что означает и новые рабочие места, и рост доходов", - отметил дипломат.

По поводу антикоррупции, которая была приоритетом США, Тейлор отметил, что некоторые антикоррупционные институты уже делают замечательную работу, а некоторые работают не так хорошо.

"Но они есть, и они будут работать, если правительство, президент и парламент пожелают этого", - подчеркнул он.