Меркель прокоментувала погрози США перемістити війська до Польщі

Канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина продовжуватиме поступово збільшувати свої оборонні витрати з метою досягнення мети НАТО, і запевнила, що США мають вагомі причини для розміщення своїх військ у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Я вважаю, що місця дислокації в Німеччині також є добрими місцями для американських солдатів", - наголосила Меркель, додавши, що для цих військових баз були зроблені великі інвестиції.

Читайте також Стали відомі деталі візиту Трампа до Польщі

"Є вагомі причини для дислокації в Німеччині, і в той же час ми знаємо, що ми повинні продовжувати зусилля, щоб посилити наші збройні сили", - сказала вона.

Її коментарі з'явилися після того, як минулого тижня високопосадовці США припустили, що американські війська можуть бути переміщені з Німеччини до Польщі через невиконання Берліном цілі НАТО щодо оборонних витрат у 2% ВВП.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі.

Трамп пояснив, що солдати можуть бути переведені з Німеччини або з іншого місця. "Ми не будемо перекидати додаткових військовослужбовців до Європи", - казав він.