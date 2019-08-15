Меркель прокомментировала угрозы США переместить войска в Польшу

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет продолжать постепенно увеличивать свои оборонные расходы с целью достижения цели НАТО, и заверила, что у США есть веские причины для размещения своих войск в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Я считаю, что места дислокации в Германии также являются хорошими местами для американских солдат", - отметила Меркель, добавив, что для этих военных баз были сделаны большие инвестиции.

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"Есть веские причины для дислокации в Германии, и в то же время мы знаем, что мы должны продолжать усилия, чтобы усилить наши вооруженные силы", - сказала она.

Ее комментарии появились после того, как на прошлой неделе чиновники США предположили, что американские войска могут быть перемещены из Германии в Польшу из-за невыполнения Берлином цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.