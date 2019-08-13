Кремль після ядерного вибуху похвастався, що виграє гонку озброєнь у США
У Кремлі похвасталися тим, що випереджають США у сфері розробки ядерного озброєння на тлі вибуху під Сєвєродвінськом, який призвів до суттєвого підвищення рівня радіації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Спілкуючись у вівторок з журналістами, речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати інцидент.
Він сказав, що "організація, яка проводила випробування, вже зробила заяву з цього приводу, вони пояснили причини аварії, що сталася під час випробувань", цитує його агентство ТАСС. Пєсков назвав загибель співробітників під час випробування "героїчною".
У державній російській компанії "Росатом" заявили, що загоряння та вибух під Сєвєродвінськом 8 серпня стався під час випробування ракети на морській платформі. Аварія призвела до загибелі 5 осіб та значного підвищення рівня радіації.
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на події в Росії, заявив у своєму Twitter, що США "багато чому вчаться від невдалого ракетного вибуху в Росії", і додав, що "у нас є схожі, хоча і більш досконалі технології".
Пєсков у вівторок заявив, що США, хоч і витрачають на питання оборони більше грошей, ніж усі держави світу, відстають від Росії.
Пєсков сказав, що Владімір Путін неодноразово говорив, що "російські розробки в цій галузі поки значно випереджають рівень, якого вдалося досягти іншим країнам, і є досить унікальними", цитує його ТАСС.
Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".
Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.