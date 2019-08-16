Фінляндія: обіцянка прем'єра про доходи громадян здивувала міністра фінансів

Міністр фінансів Фінляндії Міка Лінтіля здивувався словами прем'єр-міністра Антті Рінне, який пообіцяв, що купівельна спроможність працюючого населення залишиться наступного року на нинішньому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Профспілки кажуть, що підвищення заробітної плати, яке входить в рамки договору з конкурентоспроможності, підніме прибутковий податок на пів відсотка, в результаті чого працівники із середнім рівнем зарплати втратять в рік близько 250 євро.

Рінне пообіцяв, що уряд не допустить зниження купівельної спроможності. Глава міністерства фінансів, в свою чергу, вважає, що уряд не може давати таких обіцянок.

"Доля побічних витрат вирішується не за урядовим столом", - заявив Лінтіля.

Голова опозиційної Коаліційної партії Петтері Орпо запропонував податкові послаблення для працівників із середнім рівнем зарплати, щоб компенсувати їм втрати, викликані договором з конкурентоспроможності. Лінтіля вважає, що побічні витрати лягають на плечі організацій ринку праці.

"У серпні ми отримаємо точніші дані. Ймовірно, завдяки поліпшенню з трудовою зайнятістю, є можливість знизити відрахування в систему страхування по безробіттю", - припустив міністр фінансів.

За словами Лінтіля, уряд відклав 200 млн євро на зниження прибуткового податку для громадян з низьким і середнім рівнем доходів.

"У нас немає грошей на можливе покривання непрямих витрат - і вважаю це розумним. Це був би невірний сигнал від уряду організаціям ринку праці: мовляв ухвалюйте свої рішення, а ми оплатимо рахунок", - підкреслив Лінтіля.

Міністр вважає, що це веде до пропорційного оподаткування, яке він не підтримує.