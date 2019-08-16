Финляндия: обещание премьера о доходах граждан удивило министра финансов

Министр финансов Финляндии Мика Линтиля удивился словам премьер-министра Антти Ринне, который пообещал, что покупательная способность работающего населения останется в следующем году на нынешнем уровне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Профсоюзы говорят, что повышение заработной платы, которое входит в рамки договора о конкурентоспособности, поднимет подоходный налог на полпроцента, в результате чего работники со средним уровнем зарплаты потеряют в год около 250 евро.

Ринне пообещал, что правительство не допустит снижения покупательной способности. Глава министерства финансов, в свою очередь, считает, что правительство не может давать таких обещаний.

"Судьба побочных расходов решается не за правительственным столом", - заявил Линтиля.

Председатель оппозиционной коалиционной партии Петтери ОРПО предложил налоговые послабления для работников со средним уровнем зарплаты, чтобы компенсировать им потери, вызванные договором о конкурентоспособности. Линтиля считает, что побочные расходы ложатся на плечи организаций рынка труда.

"В августе мы получим более точные данные. Вероятно, благодаря улучшению с трудовой занятостью, есть возможность снизить отчисления в систему страхования по безработице", - предположил министр финансов.

По словам Линтиля, правительство отложило 200 млн евро на снижение подоходного налога для граждан с низким и средним уровнем доходов.

"У нас нет денег на возможное покрытие косвенных затрат - и я считаю это разумным. Это был бы неверный сигнал от правительства организациям рынка труда: мол, принимайте свои решения, а мы оплатим счет", - подчеркнул Линтиля.

Министр считает, что это ведет к пропорциональному налогообложению, которое он не поддерживает.