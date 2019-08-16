Посол Польщі сумнівається, що візит Зеленського принесе прорив у двосторонніх відносинах

Візит президента України до Варшави на зламі серпня і вересня може запустити процес ухвалення рішень для розвитку польсько-українських відносин, але навряд чи принесе прорив.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Ми розраховуємо, що запланований наприкінці серпня візит президента України Володимира Зеленського до Польщі буде добрим сигналом для розвитку відносин між двома країнами", - сказав дипломат польським журналістам у Києві.

Читайте також Проблема автоквот: бізнес просить Зеленського вплинути на президента Польщі

"Ми хочемо якомога ліпше підготувати цей візит, ряд тем є на столі вже тривалий час і я також їх складав, і не виключаю, що деякі добрі рішення вдасться ухвалити до візиту, або під час візиту. Це залежить від української сторони. Ми готові до підтримки і до розмови", - зазначив він.

Ціхоцький прокоментував також слова політичного радника Зеленського Микити Потураєва, який наприкінці липня заявив, що команда українського президента готує перед візитом до Польщі "сильні ініціативи" для налагодження історичного діалогу між Києвом та Варшавою.

"У польсько-українських відносинах є так багато тем, що мені не здається, що один візит може зробити прогрес. Я більше розраховую, що він запустить певний процес ухвалення рішень, що іноді потребує сильного сигналу згори. Я розраховую, що цей візит буде таким сигналом", - пояснив посол.

Читайте також Стали відомі деталі візиту Трампа до Польщі

"Ми теж розуміємо, що цей візит буде проходити до формування українського уряду, у зв’язку з цим ще не буде можливості сісти до більш детальної розмови, а я впевнений, що друга половина року, майбутній рік – теж багатий на ювілеї - це добра можливість для втілення у життя того, що президенти хочуть вирішити у Варшаві 31 серпня", - заявив Ціхоцький.

14 серпня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що перед візитом Зеленського до Польщі Київ спільно з Варшавою і Вашингтоном готує меморандум про енергетичну співпрацю щодо транзиту газу через Україну.

Ціхоцький заявив, що "енергетичне співробітництво, зокрема торгівля газом, це перспективна сфера для відносин Польщі і України". "Я впевнений, що безпосередні розмови дадуть теж ліпші результати, ніж односторонні мес-медійні висловлювання. На цьому етапі дуже рано спекулювати на темі меморандумів", - додав польський дипломат.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що сподівається на розв'язання, зокрема, історичних проблем в двосторонніх відносинах з Україною. Очікується, що Дуда попросить Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків.

Читайте також: "До Польщі без Порошенка: чого очікує Варшава від президента Зеленського".