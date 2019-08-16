Глава Європарламенту: Італія негайно має допустити судно з мігрантами

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі закликав італійську владу дозволити захід у порт іспанському гуманітарному кораблю Open Arms, на якому вже два тижні мігранти очікують висадки на берег.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на опубліковану на сайті парламенту заяву.

"Сьогодні мій офіс зв'язувався з капітаном місії Open Arms, який описав умови на борту як ледь стерпні. Ситуація стала драматичною", - заявив президент Європейського парламенту Давід Сассолі, який є італійцем. У минулому він виступав з критикою сьогоднішнього уряду Італії.

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"Іммігранти заблоковані на судні вже 14 днів, всього за один кілометр від порту Лампедуза", - додав він.

"Зараз вони здаються і завдають собі шкоди, вони втрачають почуття реальності. Гігієнічні умови на борту гірші, ніж будь-коли, і необхідно забезпечити негайну висадку пасажирів на борту. Я сподіваюся, що італійська влада розуміє серйозність надзвичайної гуманітарної ситуації на борту судна і дозволить їм увійти в порт сьогодні", - сказав Сассолі.

Кораблю Open Arms, на борту якого перебували 147 врятованих у морі мігрантів, дозволили висадити на берег дев'ятьох людей, але решта продовжують залишатися на борту.

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Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні блокує доступ гуманітарних суден до Італії. Він заявляє, що кораблі з мігрантами не є проблемою Риму, а прийняти шукачів притулку повинні інші держави ЄС.

Сальвіні сподівається на дострокові вибори в Італії, на яких розраховує отримати перемогу завдяки своїй жорсткій антиміграційній лінії.

Раніше цього місяця з ініціативи Сальвіні почав діяти новий закон про великі штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, на суму до 1 мільйона євро.