Глава Европарламента: Италия должна немедленно допустить судно с мигрантами

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал итальянские власти разрешить заход в порт испанскому гуманитарному кораблю Open Arms, на котором уже две недели мигранты ожидают высадки на берег.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на опубликованное на сайте парламента заявление.

"Сегодня мой офис связывался с капитаном миссии Open Arms, который описал условия на борту как едва сносные. Ситуация стала драматической", - заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли, который является итальянцем. В прошлом он выступал с критикой сегодняшнего правительства Италии.

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"Иммигранты заблокированы на судне уже 14 дней, всего за один километр от порта Лампедуза", - добавил он.

"Сейчас они сдаются и наносят себе вред, они теряют чувство реальности. Гигиенические условия на борту хуже, чем когда-либо, и необходимо обеспечить немедленную высадку пассажиров на борту. Я надеюсь, что итальянские власти понимают серьезность чрезвычайной гуманитарной ситуации на борту судна и позволят им войти в порт сегодня", - сказал Сассоли.

Кораблю Open Arms, на борту которого находились 147 спасенных в море мигрантов, позволили высадить на берег девять человек, но остальные продолжают оставаться на борту.

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини блокирует доступ гуманитарных судов в Италию. Он заявляет, что корабли с мигрантами не является проблемой Рима, а принять искателей убежища должны другие государства ЕС.

Сальвини надеется на досрочные выборы в Италии, на которых рассчитывает одержать победу благодаря своей жесткой антимиграционной линии.

Ранее в этом месяце по инициативе Сальвини начал действовать новый закон о больших штрафах для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения на сумму до 1 миллиона евро.