Сальвіні блокує доступ понад 500 мігрантів до узбережжя Італії
Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив у вівторок, що працює над тим, аби не допустити до узбережжя Італії два рятувальних кораблі неурядових організацій з понад п'ятьма сотнями мігрантів на борту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Ocean Viking, яким керують французькі неурядові групи "Лікарі без кордонів" та SOS Mediterranee, у п'ятницю врятував близько 356 мігрантів біля берегів Лівії. Іспанський човен Open Arms врятував близько 160 осіб.
Обидва судна перебувають зараз в центральній частині Середземного моря біля італійського острова Лампедуза, шукаючи безпечний порт для висадки переважно африканських мігрантів.
Маттео Сальвіні, лідер ультраправої "Ліги", сказав у вівторок, що кораблі з мігрантами не є проблемою Риму.
"Сьогодні вранці у міністерстві я працюю над тим, щоб не допустити висадки понад 500 мігрантів з двох човнів неурядових організацій, однією французької та однієї іспанської. Я дам вам знати, як це закінчиться. Я не здамся", - заявив Маттео Сальвіні.
Раніше цього місяця з ініціативи Сальвіні почав діяти новий закон про великі штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, на суму до 1 мільйона євро.
Сальвіні, чия партія лідирує в опитуваннях громадської думки, розраховує спровокувати дострокові вибори восени, поваливши уряд Італії. Він упевнений, що стане новим прем'єр-міністром у випадку проведення голосування. Зіткнення з іноземними благодійними організаціями підтримує його образ борця з нелегальними мігрантами.