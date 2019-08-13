Сальвіні блокує доступ понад 500 мігрантів до узбережжя Італії

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив у вівторок, що працює над тим, аби не допустити до узбережжя Італії два рятувальних кораблі неурядових організацій з понад п'ятьма сотнями мігрантів на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Ocean Viking, яким керують французькі неурядові групи "Лікарі без кордонів" та SOS Mediterranee, у п'ятницю врятував близько 356 мігрантів біля берегів Лівії. Іспанський човен Open Arms врятував близько 160 осіб.

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Обидва судна перебувають зараз в центральній частині Середземного моря біля італійського острова Лампедуза, шукаючи безпечний порт для висадки переважно африканських мігрантів.

Маттео Сальвіні, лідер ультраправої "Ліги", сказав у вівторок, що кораблі з мігрантами не є проблемою Риму.

"Сьогодні вранці у міністерстві я працюю над тим, щоб не допустити висадки понад 500 мігрантів з двох човнів неурядових організацій, однією французької та однієї іспанської. Я дам вам знати, як це закінчиться. Я не здамся", - заявив Маттео Сальвіні.

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Раніше цього місяця з ініціативи Сальвіні почав діяти новий закон про великі штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, на суму до 1 мільйона євро.

Сальвіні, чия партія лідирує в опитуваннях громадської думки, розраховує спровокувати дострокові вибори восени, поваливши уряд Італії. Він упевнений, що стане новим прем'єр-міністром у випадку проведення голосування. Зіткнення з іноземними благодійними організаціями підтримує його образ борця з нелегальними мігрантами.