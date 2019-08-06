Сенат Італії схвалив указ про жорсткі штрафи за порятунок мігрантів на морі

Італійський уряд в понеділок отримав вотум довіри в Сенаті під час голосування щодо постанови, яка карає благодійні організації, що рятують мігрантів у Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Голосування у парламенті стало перемогою для міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні і його крайньої правої партії "Ліга".

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Уряд, яким керують "Ліга" та "Рух 5 зірок", в останні тижні був розділений внутрішньою боротьбою. Якби парламент проголосував проти, уряду довелося б подати у відставку.

Указ Сальвіні, який також є заступником прем'єр-міністра, посилює санкції щодо суден благодійних організацій, які прагнуть доставити врятованих в Середземномор'ї мігрантів до Італії.

Указ вже був ухвалений нижньою палатою парламенту і тепер він стане законом.

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Деякі політики "Руху 5 зірок" висловлювали застереження щодо цього указу, а деякі його сенатори не підтримали указ під час голосування в понеділок.

Постанова підвищує максимальні штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, до 1 мільйона євро, тоді як раніше штраф був 50 тисяч євро.

Указ також передбачає арешт капітанів, які ігнорують накази триматися подалі від італійських вод, і закликає військово-морські сили автоматично захоплювати їх човни.