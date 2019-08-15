Португалія запропонувала допомогу застряглим у морі мігрантам

Португалія запропонувала прийняти 10 зі 147 мігрантів, що застрягли на борту іспанського гуманітарного корабля Open Arms у той час, як група з шести європейських країн працює над виходом із глухого кута довкола судна

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.

Через два тижні після того, як мігрантів врятували із непристосованих для мореплавання човнів контрабандистів, судно стало на якір біля італійського острова Лампедуза, чекаючи дозволу на висадку.

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Франція, Німеччина, Румунія, Португалія, Іспанія та Люксембург пообіцяли допомогу, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в четвер.

У спільній заяві португальських міністерств внутрішніх та закордонних справ у четвер йдеться, що прийняття урядом шукачів притулку відображає "загальне бажання забезпечити європейські рішення щодо міграційної проблеми".

З початку 2018 року Португалія прийняла 132 людини, які були врятовані кількома човнами в Середземному морі.

Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні блокує доступ гуманітарних суден до Італії. Він заявляє, що кораблі з мігрантами не є проблемою Риму, а прийняти шукачів притулку повинні інші держави ЄС.

Раніше цього місяця з ініціативи Сальвіні почав діяти новий закон про великі штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, на суму до 1 мільйона євро.