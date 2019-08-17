Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Невеликий літак здійснив аварійну посадку на шосе в Хорватії

В Україні почала роботу місія ЄС щодо інтеграції з єдиним цифровим ринком

Польща і Литва закликали Росію припинити "бордеризацію" в Грузії

США не віднесли Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості






Фінляндія знизить податок на доходи для незаможних громадян

Субота, 17 серпня 2019, 13:48

Уряд Фінляндії запланував зниження податку на доходи для людей з невеликими і середніми доходами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Для людей із середніми доходами (45 тисяч євро на рік) податки знизяться приблизно на 50 євро в рік, а для людей з низькими доходами (22 тисячі євро на рік) користь від нововведення склала б близько 85 євро на рік.

Читайте також
Фінляндія: обіцянка прем'єра про доходи громадян здивувала міністра фінансів

Міністерство фінансів пропонує знизити податок на доходи для людей з невеликими і середніми доходами і пенсіями на загальну суму в 200 млн євро.

Очікується, що наступного року у Фінляндії значно подорожчає паливо, також зростуть ціни на тютюнові вироби.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua