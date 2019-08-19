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У Польщі дві доби рятують застряглих у найбільшій печері людей

Понеділок, 19 серпня 2019, 08:55

Дві доби у Польщі триває драматична операція із порятунку двох спелеологів, які опинилися у пастці Великої Сніжної печери в Татрах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Вода залила дуже вузьку й тісну печеру в суботу, заблокувавши зворотній шлях. Рятувальники, які використовують піротехнічні заряди, намагаються дістатися до людей з іншого боку.

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26 рятувальників працювали всю ніч, але поки що без успіху. Вони намагались розширити вузьку щілину, яка, на їхню думку, мала привести до людей, та це не спрацювало.

Дотепер жодного контакту з застряглими у печері не було. Востаннє їхні колеги розмовляли з ними більше ніж два дні тому.

Печера дуже волога, а температура всередині — лише чотири градуси тепла.

Велика Сніжна — найбільша і найдовша печера в Польщі. Вона має майже 24 кілометри довжини та понад 800 метрів глибини та є насправді системою з п'яти печер.

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