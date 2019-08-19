В Польше двое суток спасают застрявших в самой большой пещере людей

Двое суток в Польше продолжается драматическая операция по спасению двух спелеологов, которые оказались в ловушке Большой Снежной пещеры в Татрах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Вода залила очень узкую и тесную пещеру в субботу, заблокировав обратный путь. Спасатели, которые используют пиротехнические заряды, пытаются добраться до людей с другой стороны.

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26 спасателей работали всю ночь, но пока безуспешно. Они пытались расширить узкую щель, которая, по их мнению, должна была привести к людям, но это не сработало.

До сих пор ни одного контакта с застрявшими в пещере не было. Последний раз их коллеги разговаривали с ними больше чем два дня назад.

Пещера очень влажная, а температура внутри - всего четыре градуса тепла.

Большая Снежная - самая большая и протяженная пещера в Польше, почти 24 километра в длину и более 800 метров в глубину, и является на самом деле системой из пяти пещер.