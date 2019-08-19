Франція мобілізує 10 тисяч правоохоронців перед самітом G7

Понад 10 тисяч поліцейських та жандармів будуть мобілізовані для забезпечення безпеки на саміті "Групи семи" (G7) у місті Біарріц, який почнеться у суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

В Біарріці довкола глав держав і урядів, а також 5000 членів їхніх делегацій, будуть мобілізовані більше 10 000 поліцейських і жандармів.

До охорони саміту залучать 43 підрозділи сил загального резерву французької поліції. Також буде близько п'ятдесяти ескадрилій мобільної жандармерії. Йдеться про більш ніж 6 000 правоохоронців, які відповідатимуть за моніторинг прибережних районів, бортів суден, високих точок.

Також до забезпечення безпеки на саміті залучать сили спеціального призначення.

Зазначається, що французька влада побоюється заворушень "жовтих жилетів" під час саміту, а також каталонських та баскських сепаратистів, які анонсували свій приїзд у Біарріц у дні саміту.