Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей перед саммитом G7

Более 10 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите "Группы семи" (G7) в городе Биарриц, который начнется в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В Биаррице вокруг глав государств и правительств, а также 5000 членов их делегаций, будут мобилизованы более 10 тысяч полицейских и жандармов.

К охране саммита привлекут 43 подразделения сил общего резерва французской полиции. Также будет около пятидесяти эскадрилий мобильной жандармерии. Речь идет о более чем 6000 правоохранителей, отвечающих за мониторинг прибрежных районов, бортов судов, высоких точек.

Также к обеспечению безопасности на саммите привлекут силы специального назначения.

Отмечается, что французские власти опасаются беспорядков "желтых жилетов" во время саммита, а также каталонских и баскских сепаратистов, которые анонсировали свой приезд в Биарриц в дни саммита.