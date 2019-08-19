Фінський суд відхилив апеляцію екологів щодо "Північного потоку-2"

Вищий адміністративний суд залишив у силі рішення Регіонального управління органів державної влади Південної Фінляндії, згідно з яким російський проєкт Nord Stream 2 AG може провести дві труби газопроводу по території економічної зони Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Зареєстрована в Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на рішення Регіонального управління органів державної влади в адміністративний суд міста Вааса, який, у свою чергу, відмовився її розглядати. Причина відмови полягає в тому, що суд визнав територіальну діяльність екологічної організації такою, що не поширюється на економічну зону Фінляндії.

Вищий адміністративний суд негайно розглянув апеляцію. Згідно з висновком суду, процедура оцінки впливу будівництва газопроводу на навколишнє середовище, що стосується економічної зони Фінляндії, була проведена відповідно до міжнародних угод.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.