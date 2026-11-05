На суді у Німеччині оцінили вплив вибухів на "Північних потоках" на газопостачання країни

За даними Федерального агентства з питань мереж, атаки на газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі мали незначний вплив на газопостачання Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У суді Гамбурга триває процес над українцем Сергієм Кузнєцовим, звинуваченим у вибухах.

"На момент вибуху ми вже не отримували газу через "Північний потік-1", – заявив представник агентства, якого викликали як свідка на четвертий день судового процесу над Кузнєцовим., колишнім офіцером підрозділу спеціального призначення Збройних сил України. Росія вже з весни 2022 року скорочувала поставки, а на початку вересня повністю їх припинила.

Федеральна прокуратура звинувачує Кузнєцова у Вищому регіональному суді Гамбурга в тому, що він разом із шістьма іншими співучасниками спричинив вибухи на південь від данського острова Борнгольм. Звинувачення стосується воєнних злочинів через застосування заборонених методів ведення війни шляхом нападу на цивільні об’єкти. 50-річного чоловіка також звинувачують у спричиненні вибуху, знищенні будівель та порушенні роботи комунальних служб.

До незаконного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина та Європейський Союз імпортували значні обсяги газу з Росії та колишніх радянських республік. Після нападу обсяги імпорту різко скоротилися.

Представник Федерального агентства з питань мереж зазначив, що ще до нападів на газопроводи було докладено значних зусиль для забезпечення поставок газу з джерел, інших ніж Росія, наприклад, через нові термінали скрапленого природного газу (СПГ), а також для наповнення сховищ. "Ми купували все, що пропонував ринок", – сказав посадовець. Він наголосив, що завдяки цьому на початку вересня 2022 року, за кілька тижнів до вибуху, газосховища вже були заповнені на 85 відсотків.

Однак це мало свою ціну. За даними Федерального агентства з питань мереж, хоча мегават-година (МВт·год) газу зазвичай коштувала на оптовому ринку значно менше 100 євро, на початку березня 2022 року, незабаром після початку війни, ціни стрімко злетіли до 230 євро за МВт·год, а до кінця серпня зросли майже до 340 євро за МВт·год. Після цього, як зазначив представник відомства, ціни знову більш-менш стабільно знижувалися.

Отже, на думку Федерального агентства з питань мереж, головним чинником такого розвитку подій стала російська агресія проти України, а не диверсія проти газопроводів.

Представник Федерального агентства з питань мереж також зазначив, що зруйновані газопроводи дійсно могли б стати проблемою для Німеччини. Однак це була б скоріше теоретична проблема, а саме у випадку, якби, наприклад, настала особливо сувора зима і Німеччина через брак газу вирішила знову звернутися до Росії, всупереч усім планам.

Як відомо, у Гамбурзі 14 жовтня розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, якого Німеччина звинувачує у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Кузнєцова затримали влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Згодом його екстрадували до Німеччини.