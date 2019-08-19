Експрем'єр Польщі спричинила ДТП у Кракові

Колишня прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло спричинила зіткнення автомобілів у центрі Кракова. Інцидент стався близько опівночі біля торгового центру Jubilat.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шидло, кермуючи автівкою, виїхала з другорядної дороги на Алею Красінську. За словами свідків, її автомобіль мав би виїхати на ліву смугу.

Через це автомобіль, що їхав по головній дорозі, не встиг загальмувати і врізався ззаду в машину колишнього прем’єр-міністра. На автомобілі Шидло була позначка членa Європарламенту, ким вона стала після виборів у травні.

Експрем'єрку покарали штрафом у розмірі 450 злотих та шести штрафних балів.

У лютому 2017 року Шидло, будучи головою уряду, потрапила у ДТП в місті Освенцимі. Тоді за кермом був водій, а Шидло отримала незначні травми.