Экс-премьер Польши стала причиной ДТП в Кракове

Бывшая премьер-министр Польши Беата Шидло вызвала столкновение автомобилей в центре Кракова. Инцидент произошел около полуночи возле торгового центра Jubilat.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Шидло, управляя автомобилем, выехала со второстепенной дороги на Аллею Красиньску. По словам свидетелей, ее автомобиль должен был выехать на левую полосу.

Из-за этого автомобиль, ехавший по главной дороге, не успел затормозить и врезался сзади в машину бывшего премьер-министра. На автомобиле Шидло была отметка членa Европарламента, которым она стала после выборов в мае.

Экс-премьера наказали штрафом в 450 злотых и шесть штрафных баллов.

В феврале 2017 года Шидло, будучи главой правительства, попала в ДТП в городе Освенцим. Тогда за рулем был водитель, а Шидло получила незначительные травмы.