Польща скасувала податок для молоді, щоб зупинити "відтік мізків"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що уряд скасував податок на доходи фізичних осіб для молоді, щоб зупинити "відтік мізків" з країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава польського уряду розповів у інтерв’ю СNN.

"Ми хочемо, щоб молоді люди залишилися в Польщі. Ми хочемо, щоб вони швидко знайшли роботу, отримали професійний досвід, а не емігрували. Ми не хочемо бути державою, яка старіє та вмирає, ми хочемо бути державою з майбутнім. Саме тому ми ухвалили таке рішення", - зазначив польський прем'єр.

1 серпня у Польщі набув чинності закон про нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для молоді віком до 26 років. За оцінками, пільгою можуть скористатися приблизно 2 млн молодих поляків.

"За це, звичайно, доведеться заплатити з нашого бюджету. Однак наш бюджет дуже близький до балансу. Таким чином, нам вдасться покрити ці витрати, але для мене це в першу чергу великі інвестиції в майбутнє нашої країни", - сказав Моравецький.

