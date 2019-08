Польша отменила налог для молодежи, чтобы остановить "утечку мозгов"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что правительство отменило налог на доходы физических лиц для молодежи, чтобы остановить "утечку мозгов" из страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава польского правительства рассказал в интервью СNN.

"Мы хотим, чтобы молодые люди остались в Польше. Мы хотим, чтобы они быстро нашли работу, получили профессиональный опыт, а не эмигрировали. Мы не хотим быть государством, которое стареет и умирает, мы хотим быть государством с будущим. Именно поэтому мы приняли такое решение ", - отметил польский премьер.

1 августа в Польше вступил в силу закон о нулевой ставке налога на доходы физических лиц для молодежи в возрасте до 26 лет. По оценкам, льготой могут воспользоваться примерно 2 млн молодых поляков.

"За это, конечно, придется заплатить из нашего бюджета. Однако наш бюджет очень близок к балансу. Таким образом, нам удастся покрыть эти расходы, но для меня это в первую очередь крупные инвестиции в будущее нашей страны", - сказал Моравецкий.

