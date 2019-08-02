Латиську мову назвав рідною 61% мешканців Латвії

У Латвії наприкінці 2017 року рідною мовою 60,8% населення була латиська, порівняно з 2000 роком цей показник зріс на 2,6%, свідчать дані Центрального статистичного управління Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У Відземе латиська мова є рідною для 89,2% населення, в Курляндії - 76,4%, в Ризькому регіоні - 75,2%, в Семигалії - 72,8%, в Латгалії - 41,4%, в Ризі - 43%.

Порівняно з 2000 роком, частка людей, рідною мовою яких є латиська, зросла у всіх регіонах, і найбільше в Ризькому регіоні - на 4,6%.

При цьому Латвійське статистичне управління зазначає, що не завжди люди говорять вдома на рідній мові. Опитування 2017 року показало, що латиською говорять вдома 61,3% населення, російською - 37,7%. Це пов'язано з шлюбами з представниками іншої національності - 37% шлюбів в Латвії є змішаними.

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В кінці 2017 року 91,9% латишів заявили, що вдома розмовляють латиською, 7,5% - російською. Російською вдома говорять 90,7% росіян, латиською - 8,5%.

Найбільше латиськомовних у Відземе (91,4%), найменше - в Латгалії (38,6%) і в Ризі (42,7%). Російською вдома розмовляють приблизно 45% мешканців старше 50 років і 40% молоді.

Торік у Латвії ухвалили поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.