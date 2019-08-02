Латышский язык назвали родным 61% жителей Латвии

В Латвии в конце 2017 года родным языком 60,8% населения был латышский, по сравнению с 2000 годом этот показатель вырос на 2,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В Видземе латышский язык является родным для 89,2% населения, в Курляндии - 76,4%, в Рижском регионе - 75,2%, в Земгале - 72,8%, в Латгалии - 41,4%, в Риге - 43%.

По сравнению с 2000 годом, доля людей, родным языком которых является латышский, выросла во всех регионах, и больше всего в Рижском регионе - на 4,6%.

При этом Латвийское статистическое управление отмечает, что не всегда люди говорят дома на родном языке. Опрос 2017 года показал, что по-латышски говорят дома 61,3% населения, по-русски - 37,7%. Это связано с браками с представителями другой национальности - 37% браков в Латвии являются смешанными.

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В конце 2017 года 91,9% латышей заявили, что дома говорят на латышском, 7,5% - на русском. По-русски дома говорят 90,7% россиян, латышском - 8,5%.

Больше всего латышскоязычных в Видземе (91,4%), меньше всего - в Латгалии (38,6%) и в Риге (42,7%). По-русски дома говорят примерно 45% жителей старше 50 лет и 40% молодежи.

В прошлом году в Латвии приняли поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.