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В РФ вимагають від Британії надати доступ до "зниклих" після отруєння Скрипалів

П'ятниця, 2 серпня 2019, 15:38

Посольство РФ в Лондоні направило ноту в МЗС Британії з вимогою прояснити долю колишнього полковника ГРУ Сергєя Скрипаля та його доньки Юлії, які начебто зникли після інциденту в Солсбері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Посольство продовжує домагатися від британської влади вичерпної інформації і виконання всіх своїх міжнародно-правових зобов'язань в частині надання консульського доступу до наших громадян та надання правової допомоги в рамках діючої нормативної бази", - йдеться в заяві посольства, в якій підкреслюється, що по цій справі "на сьогоднішній день продовжують залишатися без відповіді понад 80 дипломатичних нот".

"В черговий раз закликаємо британську владу повернутися в міжнародне правове поле з тим, щоб відповісти на головні питання: яка доля та стан здоров'я Сергєя Скрипаля та його доньки, які зникли на території Британії більше року тому, хто насправді стоїть за їх отруєнням і зникненням, яким чином проходило їх лікування, чи дійсно британські правоохоронні органи зацікавлені в пошуку правди про події і які офіційні результати цього розслідування", - заявили в посольстві.

Сергєй Скрипаль — колишній офіцер російської військової розвідки, який одночасно працював на британські розвідувальні служби. Він і його дочка Юлія були знайдені без свідомості в березні 2018 роки після отруєння нервовим агентом. Обоє пережили атаку.

У відповідь США і європейські країни вислали десятки російських дипломатів, а США в серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії.

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Отруєння в Солсбері
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