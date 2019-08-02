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Польща знову матиме представника в керівництві дипломатії ЄС

П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:43

Польський дипломат Павел Герчинський переміг у конкурсі на посаду керівного директора в Європейській службі зовнішніх дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Польське радіо" з посиланням на джерела.

Польща свого часу мала свого представника в керівництві дипломатичного корпусу ЄС. Від 2011 до 2016 року Мацєй Поповський був одним з двох заступників генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій. Тепер, після кількох років, поляк повертається на високу посаду в цьому відомстві.

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Павел Герчинський переміг у конкурсі і буде керівним директором у справах спільної політики безпеки та оборони. Раніше він виконував обов’язки директора департаменту політики безпеки та запобігання конфліктам у Європейській службі зовнішніх дій.

Нагадаємо, зовнішньополітичне відомство блоку очолив міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель.

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